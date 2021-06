“Vies, maar het is het waard”: leerlingen duiken Brugse reien in

Zwembad ontploft wanneer auto tuin in raast

9 juni ‘s Ochtends vroeg rijdt in het Amerikaanse South Holland (Illinois) een wagen door een hek een tuin in. De bestuurster is de controle over haar stuur verloren en vernielt na het hek ook een zwembad en een trampoline. Niemand raakt gewond, maar de knal tegen het zwembad levert wel spectaculaire beelden op.