Video waarin kangoeroe poort van Russische ambassade in Australië aanvalt, gaat viraal: “Nu weten we hoe dieren over de oorlog denken”

Walrus Freya maakt het bont in Noorwegen: “Ik wil haar niet op de steiger of op mijn boot”

Freya, de kolossale walrus, gemakkelijk te onderscheiden door een schattige roze vlek op haar neus, lijkt op een grote Europese tour. Eerder werd ze al gespot voor de kusten van Duitsland, Denemarken en Schotland. Even sluimeren en zonnebaden op een aantal zeeschepen en dan reist ze verder. In oktober vorig jaar nam ze in Nederland de tijd om uit te rusten op onderzeeër. Het dier is recentelijk gespot in Noorwegen.

21 juli