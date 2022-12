Video van “eerste sneeuwballengevecht dat op beeld werd vastgelegd” uit 1897 (!) gaat viraal op sociale media

Een kat in een zak: douaniers vinden levende poes in valies van nietsver­moe­den­de reiziger

Toen de veiligheidscontroleurs van de John F. Kennedy-luchthaven in New York eerder deze maand een valies van een reiziger door de röntgenscanner haalden, konden ze hun ogen haast niet geloven. Zo bleek dat er een levende kat in de bagage zat. Het dier was stiekem in de koffer van de nietsvermoedende reiziger geslopen en was zo op de luchthaven terechtgekomen. Gelukkig mankeerde de poes niets en werd ze veilig en wel terug naar huis gebracht.

