VIDEO. Dit bijzondere orkest brengt je meteen in de stemming voor Halloween

Deze hamster handelt in cryptomun­ten en hij doet beter dan Bitcoin en Warren Buffett

Hij heet Mr. Goxx en drijft sinds juni vanuit zijn kooi in Duitsland een handeltje in cryptomunten. Die selecteert hij door in een rad te lopen en daarna door een buisje met ‘kopen’ of ‘verkopen’ te kruipen. Intussen staat de hamster op 17 procent winst en hij doet daarmee beter dan onder meer Bitcoin en Berkshire Hathaway van Warren Buffett.

28 september