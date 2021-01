Vervalsers zetten Sylvester Stallone op nagemaakte Bulgaarse pas

De Bulgaarse autoriteiten voerden in samenwerking met Europol en de Amerikaanse Secret Service dertig huiszoekingen over het hele land uit. Vier mannen zijn vrijdag aangeklaagd en worden ervan verdacht op grote schaal nagemaakte euro- en dollarbankbiljetten, identiteitskaarten en rijbewijzen te hebben vervaardigd.

De identiteitskaart met Sylvester Stallone is aangetroffen in een appartement in de zuidelijke stad Plovdiv. De bende gebruikte het als lokkertje om geïnteresseerden te overtuigen van de hoge kwaliteit van hun nagemaakte spullen, stelt het openbaar ministerie.