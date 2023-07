Vergis u niet, op deze foto staan twee mensen: “Vrienden reageren verrast op mijn aparte hobby”

Ruim 30.000 mensen volgen de evolutie van Toco op de voet via zijn YouTubekanaal ‘I want to be an animal’. Zij zagen de Japanner eerst hondenstreken uithalen in zijn eigen woonkamer. Sinds een maand durft de Japanner het echter aan om als dier de straat op te gaan. Soms draagt hij een leiband, op andere momenten laat hij zich met plezier besnuffelen door andere viervoeters.