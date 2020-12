Van Musks satelliettrein tot Belgische waterhoos: stem op strafste beeld van natuur en wetenschap

Dé video van 2020Het einde van het jaar is traditioneel een moment om even terug te blikken op wat er de voorbije maanden gebeurd is. Het was een heftig nieuwsjaar. Heel wat momenten hebben ons ontroerd, vooral in negatieve zin. 2020 is voor velen dan ook een jaar om snel te vergeten. Gelukkig passeerden er ook dit jaar heel wat grappige, bizarre en opvallende momenten de revue. Wij gaan samen met u op zoek naar dé video van 2020. Kies uw favoriet in de diverse categorieën en maak kans op één van onze ludieke ‘De Boom in met 2020'- kerstballen!