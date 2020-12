Vallende miss, overspel op kisscam of gaffel in ‘Thuis’: wat was de gênantste fail van 2020?

Angelina (102) maakte als baby de Spaanse griep mee, overwon kanker en overleeft nu ook Covid-19, tweemaal zelfs

3 december “Mijn moeder is een overlever, ze is niet menselijk”, zegt dochter Joanne Merola over Angelina Friedman uit New York aan CNN. “Ze heeft bovenmenselijke genen.” Angelina Friedman is 102 en heeft sinds haar geboorte inderdaad al heel wat levensgevaarlijke watertjes doorzwommen. Dit crisisjaar spartelde ze ook nog eens door Covid-19, twee keer zelfs.