‘U vraagt, wij draaien’: Filipijnse studenten laten zich van meest originele kant zien als leerkracht vraagt om zelfgemaakte hoofddeksels tegen spieken

Dit zijn de allereer­ste beelden van een zwarte lynx

Voor het eerst zijn er beelden opgedoken van een lynx met een zwarte vacht. In Whitehorse, in het noordwesten van Canada, kon een onderzoeker in de zomer van 2020 beelden maken van het unieke exemplaar. Het verschijnsel is zo ongewoon dat hij pas na enkele consultaties bij lynxexperten de beelden online plaatste. De Canadese lynx heeft normaal gezien een kleurenpatroon gaande van een zilverachtig grijs in de winter tot roodbruine tinten in de zomer. Over de veronderstelling dat het zwarte exemplaar een voordeel heeft in de natuur, bestaan veel twijfels. In de zomer kan het dier zich goed camoufleren in platgebrande bossen, maar vooral in de winter kunnen de donkere tinten problemen opleveren tijdens het jagen in de dikke lagen sneeuw die dan steeds aanwezig zijn.

20 oktober