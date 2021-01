Twitteraars denken dat deze relschopper ‘Via Getty’ heet

Capitoolbe­stor­mer met werkbadge nog om de nek is job kwijt

7 januari Een Capitoolbestormer die op heel wat beelden en persfoto’s te zien is, moet 24 uur later op zoek naar een andere baan. De reden? De man droeg nog zijn werkbadge om de nek, tot ontsteltenis van zijn werkgever Navistar Direct Marketing. Het bedrijf uit Maryland heeft hem op staande voet ontslagen. Zijn naam is niet bekendgemaakt.