Tweeling die na geboorte gescheiden werd meer dan 20 jaar later herenigd dankzij TikTok

Treni en Trena zijn Indonesische tweelingzussen die elkaar al meer dan twee decennia niet meer hadden gezien. Kort na hun geboorte liepen hun wegen uiteen. Vandaag zijn ze 24 en vielen ze elkaar eindelijk opnieuw in de armen. Trena vond Treni toevallig via TikTok.

De tweelingzusjes werden in 1996 in Ambon op de Molukken geboren als Elis Treni Mustika en Elis Trena Mustika. Hun ouders, Enceng Dedi en Enok Rohenah, waren transmigranten onder een programma van de Indonesische overheid om families elders te huisvesten dan op het dichtbevolkte eiland Java. Maar al snel na de geboorte lieten de ouders de tweelingmeisjes achter bij buren - elk bij een apart gezin - om terug te keren naar Java waar ze een ziek familielid zouden verzorgen. De ouders bleven hun kinderen wel bezoeken bij hun adoptieouders, tot de onlusten in 1999 tussen de Christenen en de Moslims. Duizenden transmigranten moesten toen wegvluchten uit Ambon.

Enceng Dedi en Enok Rohenah konden Treni niet meer vinden en namen enkel Trena mee terug naar Tasikmalaya in West-Java. Het pleeggezin van Treni reisde met haar naar Blitar in Oost-Java. Zonder het te weten bevonden de tweelingzussen zich op zo’n tien uur van elkaar over land, maar er was geen contact meer tussen beide families. Treni wist niet eens dat ze een tweelingzus had. Haar pleegouders verzwegen het bestaan van Trena uit vrees om Treni dan te verliezen. Trena wist wél van haar zus, omdat de biologische ouders van de meisjes haar over Treni vertelden. Trena en haar vader Enceng waren ook al lang op zoek naar Treni.

Twee weken geleden kwam er plots verandering in de zaak. “Trena kreeg zonder het te beseffen mijn Tiktok-video’s te zien door een buurman die dacht dat zij het was door onze sterke gelijkenis”, vertelt Treni, die door haar adoptieouders werd omgedoopt tot Treni Fitri Yana. “Trena zag aanvankelijk niets in de video’s tot haar buren en onze broers en zussen ook de gelijkenissen opmerkten.”

“Ze contacteerden mij via TikTok en andere sociale mediaplatformen en stelden me persoonlijke vragen, zoals mijn volledige naam en wie mijn ouders waren. Ik negeerde die vragen omdat ik dacht dat het om oplichting ging”, aldus Treni. Een van de oudere biologische kinderen kwam toen af met de naam van de pleegouders van Treni en stuurde een foto van de identiteitskaart van Trena. “Ik wou er nog altijd niet van weten, tot ik haar Facebookaccount checkte”, zegt Treni. Daar ontdekte ze zelf de gelijkenis met haar tweelingzus.

Zelfs dan wou de adoptiemoeder van Treni haar nog bij zich houden. De biologische papa moest haar beloven dat hij Treni niet bij haar zou wegnemen. Treni begrijpt haar pleegmama en verwijt haar niets.

Vorige donderdag was het dan zover. Treni stapte in Blitar de trein op om haar tweelingzus te ontmoeten. In het station van Tasikmalaya vond eindelijk de emotionele hereniging tussen de twee zusjes plaats. Reporters die erbij waren, werden heel stil toen de twee elkaar minutenlang snikkend omhelsden op de achterbank van een auto.

Sinds de ontmoeting heeft Treni al heel wat video’s op haar YouTube-kanaal gepost waarin de tweelingzussen quality time met elkaar doorbrengen. Ze hebben dan ook wel wat in te halen.

