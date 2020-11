Twee meter hoge houten penis verdwenen, Duitse politie staat voor raadsel

Pro forma is nu een onderzoek ingeleid, zei Holger Stabik van het politiepresidium in Kempten. De politie staat voor niets minder dan een raadsel. "Wij weten niet of het om een strafbare daad gaat, of niet", zei de woordvoerder.

Gezien ook niets over de eigenaar van de houten piemel bekend is, is er formeel ook geen benadeelde. Wellicht heeft die eigenaar zijn jongeheer zelf weer weggehaald. Maar er is geen enkele aanwijzing en er is dus nog niets nagegaan.