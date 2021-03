Twee jonge ondernemers verkopen truien en t-shirts met daarop de opvallende boodschap van Erika Vlieghe: “We moeten stoppen met te veel te zeuren”

De langverwachte versoepelingen waar heel wat mensen op hadden gehoopt, kwam er vorige vrijdag niet door te slechte cijfers. “Hou nog even vol”, was de boodschap van premier Alexander De Croo (Open Vld), die erkende dat we er met z’n allen een moeilijk jaar hebben opzitten. Volgens psychologen zitten steeds meer mensen op hun tandvlees, en leidt de draagkracht van de bevolking onder de coronamaatregelen. Toch vindt Erika Vlieghe dat we met z’n allen wat positiever moeten zijn. “Als we heel vaak tegen mekaar zeggen dat ‘we het niet meer volhouden’, dan houden we het niet meer vol”, zei Erika Vlieghe daarover. “Ik wil op geen enkele manier ontkennen dat dit loodzwaar is voor iedereen, en zeker voor de jongeren en heel kwetsbare groepen. Maar tegelijkertijd denk ik - en ik ga dat ook eens op een trui laten zetten - dat we moeten stoppen met te veel te zeuren”, klonk het.