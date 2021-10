Turk die meedeed aan zoektocht naar zichzelf: “Was ik wereldnieuws? Het was de schuld van mijn vriend”

De 50-jarige Beyhan Mutlu was gisteren opeens tegen wil en dank wereldnieuws. Vele media berichtten over de vermiste Turk die in de bossen - zonder het te weten - mee had geholpen met een zoektocht naar hemzelf. “Hallo wereld”, reageert hij nu.

Het verhaal is als een scène uit een vrolijke comedy. Man gaat wat drinken met vrienden, verdwijnt daarna aangeschoten in een bos en wordt als vermist opgegeven. Reddingsteams trekken het bos in, waarop dronken man zich op een bepaald moment totaal onwetend aansluit bij de zoektocht van agenten en vrijwilligers... naar hemzelf.



Pas na een hele tijd zoeken kreeg Beyhan in de gaten dat hij zelf de man was waar iedereen naar op zoek was. Een agent besloot op een bepaald moment om de naam van de vermiste heel luid in het bos te roepen. “Ik ben hier”, riep de Turk terug. Daarop vroeg iemand van het reddingsteam om zijn identiteit kenbaar te maken. Toen pas bleek dus dat hij mee op zoek was naar zichzelf.

“Het koude zweet brak me uit toen ik mijn naam hoorde’’, reageert de Turk nu in lokale media. “Ik zei ze dat ik Beyhan Mutlu was, maar ze bleven doorzoeken. Ze geloofden me niet. Pas toen mijn vriend Mesut me later zag, werd het allemaal duidelijk.” Wereldwijd namen media het doldwaze verhaal uit de Turkse pers over. Ook bij ons toverde het incident een glimlach op het gezicht van velen.

‘Schuld van vriend’

Beyhan Mutlu zelf legt de schuld van het hele voorval voor een deel bij een vriend met wie hij op de lappen was geweest. Die had hem verkeerd verstaan toen Beyhan rond 01.00 uur 's nachts zei dat hij ging slapen. “We logeerden in een huis in het bos en ik ging daar slapen”, legt hij uit. Zijn vriend Mesut verwachtte hem echter terug en dat gebeurde niet. Beyhans ongeruste vrouw deed de rest: haar man was niet thuisgekomen en dus schakelden zij en Mesut de hulpdiensten in. Een grote zoekactie werd op touw gezet.

Toen de ‘vermiste man’ om 05.00 uur 's ochtends wakker werd, zag hij agenten en vrijwilligers buiten rondlopen. Hij vroeg wat er aan de hand was en sloot zich aan bij de zoektocht.

Groeten aan de wereld

Uiteindelijk geloofden de hulpdiensten zijn verhaal en begeleidden agenten Beyhan naar huis, vrouw en haard. De dagen erna ging de Turk gewoon weer aan het werk. Dat hij intussen wereldnieuws werd, kreeg hij tot vandaag niet mee. “Maar daar geef ik niks om. Na het incident heb ik alleen maar gewerkt. Ik heb geen nieuws gelezen. De telefoon werkt hier niet zo goed. Ik werk in de bouw.”

“Ik wil de commandoteams van de gendarmerie en de opsporings- en reddingsteams bedanken voor hun steun in de verdwijningszaak”, zegt hij nu verschillende media hem opzochten. Om te eindigen met: “Groetjes aan de hele wereld.”

