Toeval bestaat niet, luidt een bekende uitdrukking. Ben Coyles kan ervan meespreken, want uitgerekend op de dag dat hij verkleed als tovenaar Gandalf over straat wandelt, komt hij de echte tegen. Althans Ian McKellen, de acteur die de rol vertolkt in de ‘Lord of the Rings’-films.

De heuglijke ontmoeting vindt iets voor middernacht plaats op 13 april, de avond dat Ben met zijn vrienden in Bristol een kroegentocht houdt om zijn 22ste verjaardag te vieren. “We hadden geen idee dat hij daar ging zijn”, vertelt student Felix Spencer, die de ontmoeting filmt. “We waren in onze voorlaatste pub toen iemand naar ons kwam en vroeg of we de echte Gandalf wilden ontmoeten. Ik draaide me om en dacht dat iemand me voor de aap zat te houden, maar daar stond sir Ian McKellen. Dus ik riep Ben zodat hij met hem kon praten en wat foto’s kon nemen.”

Het wordt voor Ben dus een verjaardag om nooit te vergeten, want de student muziek aan de universiteit van Bristol is een grote fan van J.R.R. Tolkien, de schrijver van de ‘Lord of the Rings’-boeken. “Ik herkende hem niet meteen, maar toen riep ik uit: ‘Oh mijn God, het is sir Ian McKellen!!’,” reageert hij. “Iedereen vroeg: ‘Wat is er in hemelsnaam aan de hand?’”

Quote “Als ik tien à twintig meter voor hem had gewandeld, dan zou het niet gebeurd zijn. Alle puzzelstuk­jes vielen in elkaar”

Topkerel

De ontmoeting verloopt hartelijk. “Hij vroeg me hoe oud ik was, wenste me een gelukkige verjaardag en schudde mijn hand. Ik was helemaal de kluts kwijt, en wist niet wat te doen of te zeggen. Een heel aangename en nuchtere gast, een topkerel. Vriendelijk, met beide voeten op de grond en bescheiden. Ik zou hem eentje willen trakteren.“

De jongeman beseft goed hoeveel geluk hij had. “We hadden geen flauw idee dat hij ook in die straat aan het wandelen was. Als ik tien à twintig meter voor hem had gewandeld, dan zou het niet gebeurd zijn. Alle puzzelstukjes vielen in elkaar.”

Toneel

McKellen is die avond in Bristol voor een opvoering van het theaterstuk ‘Mother Goose’, samen met komiek John Bishop. “Een paar van ons wisten wel dat hij iets deed in de buurt”, zegt Bens vriendin Scarlet Learmonth. “Maar we hadden nooit kunnen vermoeden dat we hem tegen het lijf zouden lopen.”

KIJK OOK. Superfan Timothy staat twee uur voor spiegel voor metalband Avatar

KIJK OOK. Fan die transitie ondergaat, vraagt én krijgt handtekening van Lizzo

KIJK OOK. Britse superfan laat logo Stella Artois op hoofd tatoeëren

Volledig scherm © screenshot