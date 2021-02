Topjob: bij dit snoepbedrijf mag je hele dagen door snoep en chocolade proeven, tegen betaling

Moet een job je passie zijn? Tips van carrière­coa­ches om gelukkiger te worden op de werkvloer: “Gewoon tevreden zijn is ook oké”

26 november Corona heeft ons leven overhoop gegooid en binnenkort komen de beruchte evaluatiegesprekken eraan. Dat zet een mens al eens aan het denken. Doe ik mijn job nog graag? Of ga ik beter op zoek naar die ene functie die me niets dan vervulling geeft? Twee loopbaancoaches pleiten ervoor om jezelf geen te hoge eisen op te leggen en verklappen hoe je gelukkig wordt op je werk, zelfs als je job je passie niet is. “Er schuilt gevaar in de permanente zoektocht naar een droomjob.”