Toeristen ‘reserveren’ beste ligstoelen aan zwembad, hotelpersoneel neemt hun handdoeken doodleuk weg

De ‘handdoekenoorlog’ leek even verdwenen door corona, maar laait nu weer in alle hevigheid op. De directie van vijfsterrenhotel Gran Costa Adeje in Tenerife vond echter een pasklare oplossing. Wie het waagt om te vroeg een strandstoel te reserveren, is er zonder pardon aan voor de moeite.

Het beste filmpje in dit genre blijft echter de waanzin die de Britse Joanne Kennedy zeven jaar geleden filmde in een Dunas Mirador-hotel in Gran Canaria. In het YouTubefilmpje schiet de meute vanaf 1'45" in gang, even later glijdt een man in wit T-shirt feestelijk onderuit. Het enerverende fragment kreeg zelfs een ereplek in de Channel 4-documentaire ‘Holidays From Hell: Caught On Camera’.