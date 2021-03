Tiktokvideo gaat viraal: geboeide strandganger (18) vlucht uit politiewagen en zet het op een lopen

De jongen, Dominic Glass (18), zet het in zwembroek op een lopen, tot groot jolijt van andere badgasten die hem in een stormloop volgen. Ondanks de coronapandemie zijn tienduizenden studenten van over heel de VS massaal naar de stranden in the Sunshine State afgezakt voor een aangepaste ‘spring break’. Een jaar geleden zorgde de traditionele feestvakantie voor verdere verspreiding van het coronavirus doorheen de VS. Ook nu zijn op de beelden geen mondmaskers te zien en lijkt afstand houden ver weg.

De beelden dateren van woensdag. Glass was volgens de politie van de stad Clearwater omstreeks 19 uur opgepakt na een ruzie op het strand. Strandgangers staan rond de politiewagen en laten hun afkeur blijken over de arrestatie. “Fuck you cops”, is te horen in de video. Een achterdeur van het voertuig blijkt niet op slot, merkt een andere strandganger op. Hij opent het portier waarna Glass uitstapt en aan zijn sprint begint, met in zijn kielzog heel wat anderen.

Dominic Glass (18) na zijn arrestatie.

Jammer voor Glass, maar zijn ontsnappingspoging was van heel korte duur. Op een tweede Tiktokvideo is te zien hoe de jongeman staande wordt gehouden door een gewapende agent.

De politie is not amused. Glass riskeert flink meer straf, nu door de ontsnapping een pak extra aanklachten zijn toegevoegd. Ook de jongere die het autoportier opende, zit vast. In totaal zijn woensdag vier strandgangers in de boeien geslagen.



Politiediensten zetten over heel de staat extra manschappen in. Cafés en restaurants die open zijn, zetten in op handelsgebruik en mondmaskers. Toch zei de burgemeester van Miami “dat veel springbreakers de coronapandemie vergeten lijken te zijn.”

