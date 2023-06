TikTokker maakt 75.000 euro winst op tweedehands stoel, maar krijgt nu kritiek: “De verkoopster wist hoeveel die waard was, ik doe niks verkeerd”

KIJK. TikTokster deelt dé hack voor vliegtuig­rei­zi­gers: “Zo geraak je met extra vloeistof­fen door de luchthaven­con­tro­le”

Ga jij binnenkort op reis en wil je heel graag wat meer vloeistoffen meenemen? Wel, volgens TikTokster Coco is dat geen probleem. Momenteel mag je in België maximum 100 ml aan vloeistoffen en gels meenemen, maar dat kan je dus omzeilen. In een video vertelt Coco namelijk hoe ze al tien jaar lang vloeistoffen meeneemt in het vliegtuig en dat zonder de regels te breken. Haar truc is om al haar vloeistoffen in te vriezen. “Ik neem alles bevroren mee naar de luchthaven en dan geraken de vloeistoffen door de controle als een vaste stof”, beweert de TikTokster.