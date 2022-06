TikToker vindt vintage Dior-jurk van grootmoeder terug op zolder, maar weet niet dat die tot 40.000 euro waard is

De 36-jarige Adeline Vining uit Londen postte eind april een video op TikTok waarin ze een vintage Dior-jurk van haar overleden grootmoeder toont. Vining had het kleed teruggevonden in een koffer op zolder en was naar eigen zeggen helemaal vergeten dat ze de jurk nog had. De video ging viraal en is sindsdien meer dan 7,6 miljoen keer bekeken, onder meer door modegeschiedkundige Henry Wilkinson. Dankzij hem kwam Vining te weten dat de jurk tot maar liefst 43.000 dollar (meer dan 40.000 euro) waard is.

Vining, die vooral over mode praat op haar TikTok-account, vertelde in de virale video dat ze de jurk als kind had gekregen nadat haar grootouders overleden waren. “De jurk lag 40 jaar lang op de zolder van mijn grootvader en ik heb ze de afgelopen 25 jaar bijgehouden. Ik heb mijn grootmoeder nooit gekend, maar wou meer over haar te weten komen via de jurk”, vertelt de 36-jarige vrouw. “Ik contacteerde Dior zo’n 12 jaar geleden, maar zij waren geen grote hulp.”

De vrouw besloot dan maar om hulp te vragen aan TikTok, en met succes. Zo werd de video gespot door de Britse modegeschiedkundige Henry Wilkinson, die wist dat het lettertype op het etiket aantoonde dat de jurk een oud design van Christian Dior was. “Het zandlopermodel van de jurk deed denken aan zijn revolutionaire ‘New Look’ die trendy was in 1947”, aldus de expert. Op basis van het zigzag patroon op de strapless jurk schatte Wilkinson dat ze deel uitmaakte van de herfst/winter-collectie van Christian Dior uit 1949, een periode waarin de ontwerper nog persoonlijk modecollecties ontwierp.

“Met verstomming geslagen”

“Henry moedigde me aan om de jurk van mijn grootmoeder te laten schatten en gaf me de contactgegevens van het Londense veilingshuis ‘Kerry Taylor Auctions’”, vertelt Vining. Daar kreeg de vrouw de verrassing van haar leven te horen. Zo schatte het veilingshuis de waarde van de jurk tussen 34.000 en 40.000 euro. “Ik was met verstomming geslagen”, aldus Vining.

“Ik ben blij dat ik mijn grootmoeder eindelijk heb leren kennen door middel van een jurk.” Een nonkel van Vining stuurde haar recent nog een foto waarop haar grootmoeder al dansend in de jurk te zien is, kort voor haar dood in 1957.

Hoewel de jurk dus veel geld waard is, is Vining niet van plan om het kledingstuk te verkopen. “Ik wil de jurk houden, zeker tot ik de kans heb gehad om ze zelf te dragen. Het is een deel van mijn familiegeschiedenis en ik denk dat ik het moeilijk zou hebben om er afscheid van te nemen”, klinkt het. De vrouw bedankte tot slot haar TikTok-volgers voor hun expertise en interesse in het verhaal.