Stinkdier zit vast in McFlurry-beker, agent snelt te hulp

Amerikaan­se weldoeners verstoppen geld in dozen luiers en babyvoe­ding om kersverse ouders te steunen

7 juni Een Amerikaans koppel uit de staat Californië heeft een goede daad verricht voor kersverse ouders. Ze verstopten 1.000 dollar (zo’n 822 euro) in dozen met luiers en babyvoeding in winkels van supermarktketen Target. Op sociale media deelde het koppel, Krystal en Patrick Duhaney, dat ze in het verleden zelf hebben ondervonden hoe moeilijk het is om als nieuwe ouders rond te komen. Daarom wilden ze anderen nu een handje toesteken.