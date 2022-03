Snelwegheld krijgt hoge onderscheiding voor heroïsche actie op A28

Omstreden Republi­keins Congreslid zit weer in de soep: ze verwart 'Gestapo' met 'gazpacho’

Republikeins Congreslid Marjorie Taylor Greene haalt opnieuw de internationale pers. Ditmaal versprak ze zich en had ze het over de “gazpacho-politie” in plaats van de ‘Gestapo’. Greene staat bekend als een extremistische complotdenkster en antivaxer. Begin dit jaar blokkeerde Twitter haar persoonlijke account wegens desinformatie over Covid-19.

10 februari