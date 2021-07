Slang bijt man in de edele delen tijdens toiletbezoek

Een man (65) uit Oostenrijk was deze ochtend de ster in zijn eigen griezelfilm. Toen hij op het toilet zat, werd hij plots gebeten door een python. De slang is eigendom van de buurman (24) en vermoedelijk via de riolering naar boven gekropen. Gelukkig zorgde het beest enkel voor wat lichte verwondingen.

Het was deze ochtend rond 6 uur, toen het ‘slachtoffer’ besloot om naar het toilet te gaan in zijn appartement in Graz. Volgens de Oostenrijkse politie voelde de man opeens een “knijp” in het gebied van zijn geslachtsdelen. De man keek daarop verbaasd in het toilet en trof een albino-python van ongeveer 1,6 meter lang aan.

De autoriteiten vermoeden dat het beest uit het appartement van de buurman is ontsnapt en via de riolering bij de 65-jarige man is beland. Een reptielenexpert haalde het beest uiteindelijk uit het toilet, maakte hem schoon en bezorgde hem terug aan de eigenaar.

Reptielenverzameling

Het parket zal de buurman mogelijk nog vervolgen. De reptielenliefhebber zou in totaal elf niet-giftige wurgslangen en een gekko in zijn bezit hebben. De man beweert dat hij zijn reptielen altijd in speciale terraria of lades herbergt.

Met de 65-jarige man is alles in orde. Hij hield alleen lichte verwondingen over aan zijn pijnlijke ontmoeting. Al mag hij van geluk spreken dat de python niet volgroeid was. Dan was het dier waarschijnlijk 9 meter lang geweest.

