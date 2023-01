Shauna (23) vindt nieuwe liefde, ook al zit ze vast in lichaam van achtjarige: “Mijn ouders vreesden altijd dat ik pedofielen zou aantrekken”

Maak kennis met Shauna Rae, op het eerste gezicht een vrolijk meisje van 8 jaar uit Long Island (New York). In werkelijkheid staan er echter al 23 lentes op de teller. Trots stelt ze dan ook haar nieuwe liefde Dan Swygart (26) voor. “Mijn ouders vreesden altijd dat ik vanwege mijn kinderlijk uiterlijk pedofielen zou aantrekken”, laat ze in haar eigen realityreeks optekenen.

Rae was amper zes maanden oud toen bij haar een zeldzame hersentumor vastgesteld werd. Ze won de strijd op leven en dood, maar stopte intussen wel met groeien. “Een onaangename bijwerking van de chemotherapie”, noemt Rae het zelf. “Mijn hypofyse (een kleine klier onderaan de hersenen die groeihormoon aanmaakt; nvdr) was bijna volledig inactief geworden.”

117 centimeter

Van de dokters kreeg Rae te horen dat ze altijd klein zou blijven. Dankzij groeihormonen won ze nog wel 20 centimeter, maar groter dan 117 centimeter zal ze niet meer worden. Haar gewicht bedraagt amper 23 kilogram.

Vorig jaar kreeg de jongedame op tv-zender TLC haar eigen realityreeks. In ‘I Am Shauna Rae’ gunt ze de kijker een inkijk in haar leven en legt ze de praktische obstakels uit waar ze tegenaan botst. “Als je naar me kijkt, zou je denken dat ik als klein meisje allerlei leuke zaken doe met mijn gekke familie. In werkelijkheid ben ik echter een 22-jarige vrouw die vastzit in het lichaam van een achtjarige”, klonk het in de trailer.

Bos bloemen

De liefde heeft haar al de nodige kopzorgen bezorgd. Nu lijkt het echter bijzonder goed te klikken met Swygart, een 26-jarige avonturier uit Wales. Na het eerste seizoen stuurde hij haar een bos bloemen, waarna de bal aan het rollen ging.

“We hebben gedurende enkele maanden contact gehouden via sociale media”, legt Shauna Rae uit. “Hij reist heel vaak en dat sprak me wel aan. We blijken ook veel gemeenschappelijke interesses te hebben.”

Aquarium en escaperoom

De jeugdig uitziende twintiger werd geboren in Pittsburgh (Pennsylvania). Toen ze vier jaar oud was, scheidde haar moeder en verhuisde het gezin naar Philadelphia. Uiteindelijk belandde Shauna Rae met Patty en haar stiefvader Mark Schrankel in Long Island (New York).

Op dat eiland vond ook de eerste date met Swygart plaats. Ze gingen een aquarium bezoeken en probeerden een escaperoom uit. Ook halfzus Rylee (18) was toen van de partij. “Hij was tegen ons allebei leuk aan het babbelen, dus we wisten niet voor wie hij nu echt een boon had”, aldus Shauna.

Volledig scherm De slow tussen de twee tortelduiven zag er wat gek uit. © TLC

Langeafstandsrelatie

Op het tweede afspraakje - sushirollen maken - bleek zij wel degelijk de uitverkorene. Hoe serieus het wordt, zal nog moeten blijken. “Volgens mij zouden ze wel een mooi stel zijn”, laat Schrankel in zijn kaarten kijken. “Hij is heel slim en avontuurlijk. Hij kan haar uit haar comfortzone halen, maar tegelijk een veilig gevoel blijven geven.”

Shauna geeft toe dat ze er nog niet echt over nagedacht heeft. “Het zal allicht een langeafstandsrelatie worden. Dat heb ik al eens geprobeerd en is me niet goed bevallen. Maar het staat vast dat we elkaar nog vaak zullen zien. Hij heeft me zelfs al gevraagd om hem te vergezellen op een trouwfeest in Maleisië.”