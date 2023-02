Schotse jongen geëerd voor levensreddend telefoontje op 2-jarige leeftijd

Tom Cruise grilt worstjes terwijl wereldlei­ders muziek spelen in deepfake-clip Limp Bizkit

Wat als Vladimir Poetin, Volodymyr Zelensky, Joe Biden, Kim Jong-un en Xi Jinping samen in een groepje zouden spelen? De nieuwe videoclip van Limp Bizkit geeft een idee, want ze maakt gebruik van deepfakes. De ene wereldleider is al wat beter gelukt dan de andere, maar grappig zijn de beelden wel. Zeker wanneer Tom Cruise nog eens worstjes komt grillen op de barbecue.

