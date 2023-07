Schilderend varken Pigcasso verdiende al één miljoen dollar met kunstwerken (en ook Rafael Nadal is fan)

Kelly laat hele wereld meegenie­ten van gênant moment met pakjesbe­zor­ger

Waarom was de anders altijd vriendelijke buurman plots zo kortaf? Kelly Convey vroeg het zich af, tot ze plots besefte dat ze de deur geopend had met een ontblote borst. Dat kleine detail was haar even ontgaan, druk als ze was met het voeden van haar baby. Tot overmaat van ramp dook er onweerlegbaar bewijs op dat de pakjesbezorger had mogen ‘meegenieten’.