Schattigste politieauto ter wereld heeft een topsnelheid van 45 km/u

Nieuwsgie­ri­ge papegaai komt kijkje nemen bij snelwegca­me­ra

Bizar beeld op de verkeerscamera’s van deze snelweg in Brazilië. Een nieuwsgierige papegaai komt even een kijkje nemen. Opmerkelijk want papegaaien komen in Brazilië alleen in het wild voor en niet langs de snelweg.

31 oktober