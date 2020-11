Schattig uiltje na trip van 270 km gered uit kerstboom voor Rockefeller Center in New York

Kortrijk Ober breekt Belgisch record wijnglazen dragen met één hand: liefst 38 glazen!

18 november Sebastien Maes is er woensdagnamiddag 18 november niet in geslaagd om het wereldrecord glazen dragen met één hand te breken. Hij haalde wel een Belgisch record, met 38 glazen. “Ik deed deze recordpoging om alle horecamensen, die nu weer in een lockdown zitten, een hart onder de riem te steken”, zegt de ober van brasserie St. Medard in Kortrijk.