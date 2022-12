Russische zakenvrouw zoekt liefde via reclamebord, reactie van Oekraïner doet harten sneller slaan

Een Russische zakenvrouw gaat wel heel ver om de liefde van haar leven te vinden. Maria Molonova plaatste een foto van zichzelf op verschillende reclameborden die ze in haar thuisstad Ulan-Ude gehuurd had. In de begeleidende boodschap stond te lezen dat ze haar prins op het witte paard zocht. De originele reactie van een Oekraïense autohandelaar doet nu heel wat harten sneller slaan.

“Miljonair op zoek naar een echtgenoot”, staat er in de advertentie van Molonova te lezen. Via een QR-code kunnen geïnteresseerden een vragenlijst invullen, zodat zij uit alle inzendingen haar keuze kan maken.

Volledig scherm Maria Molonova startte de zoektocht naar een man met dit reclamebord. © RV

Serhii Kharkusha (26) pakte het echter een tikje origineler aan. Toen hij haar zoektocht via berichten in de media zag passeren, huurde hij prompt het reclamebord áchter dat van Molonova. Over zijn intenties liet hij geen twijfel bestaan. “Miljonair, draai je maar om. Hier ben ik”, staat er naast zijn foto.

Volledig scherm En dit is de reactie van Kharkusha. Hij trakteerde haar inmiddels ook al op een limousinerit voor een avondje uit en beloofde een levensgrote foto van zichzelf naar haar op te sturen. © RV

Kharkusha maakt duidelijk dat hem menens is. Zo contacteerde hij in het geniep de zus van Molonova en regelde hij een limousine, zodat zij met hun vrienden een avond op stap konden gaan. “En ik ga ook nog een levensgrote foto van mezelf afdrukken en naar haar opsturen.”

“Liefde kan Poetin niet tegenhouden”

Kharkusha woont en werkt als zakenman in Los Angeles. Dat hun thuislanden een oorlog aan het uitvechten zijn, kan hem niet deren. “Heel wat van mijn goede vrienden hebben de Russische nationaliteit, ik heb dus veel affectie voor dat volk. Voor mensen die het bloedvergieten steunen, heb ik daarentegen geen respect. Ik snap ook niet wat Vladimir Poetin bezielt, maar de liefde kan hij niet tegenhouden.”

Kharkusha is naar eigen zeggen als een blok voor de Russin gevallen. “Ze is helemaal mijn type. Ze is dapper, slim en ik bewonder haar creativiteit.”

“Ben in de war”

Molonova is echter nog niet helemaal overtuigd. “Hij heeft mijn aandacht getrokken, maar wat wordt de volgende stap? Hij heeft me voorlopig nog niet persoonlijk gecontacteerd. Wil hij me wel echt leren kennen? Ik ben in de war. Ik zou graag hebben dat hij me een privébericht stuurt in plaats van de hele stad erbij te betrekken.”

Afspreken wordt niet evident vermits Kharkusha met de Oekraïense nationaliteit in Rusland moet zien te raken. Toch wil hij naar eigen zeggen een “romantische en onvergetelijke tijd” met haar beleven. Zijn Green Card - zijn permanente verblijfsvergunning voor de Verenigde Staten - zou hem daarbij kunnen helpen. “Ik ben een oplossing aan het bedenken. Hopelijk kunnen we elkaar in het echt ontmoeten en kunnen we deze relatie een kans geven. De tijd zal het uitwijzen.”

Geen Tinder meer

Sinds de Russische invasie is het voor de bevolking lastig geworden om datingapps als Tinder te gebruiken. Betalen met Visa of Mastercard lukt niet meer, vandaar dus dat Molonova haar toevlucht zocht tot de reclameborden. “Vroeger maakte ik constant gebruik van die datingsites, ik moest dus wel een alternatief bedenken. Het is mijn grote droom om te trouwen, maar ik kan niet wachten tot iemand eens toevallig mijn pad kruist”, liet ze optekenen.

Of Molonova zich werkelijk miljonair mag noemen, is niet duidelijk. De moeder van twee kinderen investeert wel graag en bezit naar eigen zeggen heel wat activa. Ze probeerde eerder al mee te doen aan de Russische versie van ‘De Bachelor’, maar werd niet geselecteerd. Kharkusha werkte vroeger onder meer als taxichauffeur en afwasser. Intussen boert hij aardig met een eigen autobedrijf, goed voor een omzet van bijna 2 miljoen euro.