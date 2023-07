Russische beweert grootste kat ter wereld te hebben: "Hij is bijna even groot als mijn vierjarige dochter en kan zelf de deur openen”

Op TikTok is een filmpje van zijn spectaculaire evolutie te zien. Zo blijkt dat Kefir ooit nog in de nek van zijn baasje paste.

De Maine Coon maakte al eens furore toen hij op tweejarige leeftijd 12,7 kilogram woog. Intussen zijn we anderhalf jaar verder en moet hij zowat het toppunt van zijn groei bereikt hebben. Hoeveel hij nu precies meet, is echter niet geweten.

“Als ik ‘s nachts in bed lig, komt hij over me heen gekropen. Toen hij een kitten was, vormde dat natuurlijk geen probleem. Nu is het echter een hele opgave geworden om in slaap te vallen”, besluit Minina.