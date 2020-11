Restauratie opnieuw de mist in: “Het aardappelhoofd lijkt sprekend op Trump”

“U draagt het kleed binnenste­bui­ten”: bruid geeft kritiek op bestelde trouwjurk maar beseft niet dat ze zelf flatert

12 november Slonzig, vormloos, verkleurd en niet de minste afwerking: de armzalige trouwjurk die een bruid uit Louisville (Kentucky) opgestuurd kreeg, leek in niets op het prachtige exemplaar dat ze online besteld had. Aubrey stuurde dan ook een kwade mail naar de fabrikant, maar die liet haar subtiel weten dat ze het kleed... binnenstebuiten aangetrokken had. De 33-jarige vrouw deelt haar grappige flater nu met de wereld, in de hoop een lach op ons gezicht te toveren.