Restaurant dat konijn "berijdt" maakt "Taalvout" van 2020

Het verwisselen van berijden en bereiden is al eerder langsgekomen als winnaar. De populairste fout van 2016 was immers een bord met "Wij berijden onze taarten, speciaal voor u".

Corona

Het taalplatform noemt het opvallend dat een niet-coronagerelateerde blunder heeft gewonnen. Toch is corona zeker terug te vinden in de lijst. Op de derde plek staat een bord met de Engelstalige boodschap "Please satanise your hands here” in plaats van sanitize. Als tweede is een NU.nl-bericht geëindigd waarin burgemeesters beloven “te komen optreden bij illegale feesten”.