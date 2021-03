Putitback. Twitter mist containerschip in Suezkanaal al: “Net wat we nodig hadden”

Net geen week hadden ze daar aan het Suezkanaal nodig om het gestrande containerschip Ever Given weer vlot te krijgen. De wereld haalt opgelucht adem, zou je dan denken. Maar Twitter mist de hilariteit rond het gevaarte van 400 meter al. Getuige de trending hashtag #putitback (‘zet het terug’). En de ‘kerel met de graafmachine aan het Suezkanaal’? Die tweet: “Niks te graven vandaag”.

Het was een welgekomen afwisseling op het nieuws van de voorbije maanden dat uiteraard compleet gedomineerd is door Covid-19: de Ever Given, een gigantisch containerschip, voer zich vorige dinsdagochtend vast in de kleibodem van het Suezkanaal.



En daar lag het dan, dwars over het kanaal, alle scheepsverkeer blokkerend. Het incident was goed zichtbaar op satellietbeelden vanuit de ruimte. De enorme economische schade zou vlot in de miljarden lopen.

Maar Twitter maakte zich er ook meteen vrolijk over. Memes stapelden zich op en richtten zich vaak op het David-en-Goliath-gevoel bij de foto van de kleine bulldozer op de oever die het reusachtige schip zou moeten uitgraven. Daar kwam zelfs een apart, jolig Twitteraccount van: ‘de kerel met de graafmachine aan het Suezkanaal’. Die is sinds gisteren werkloos.

‘Groot schip zit vast’

“Het was net wat we nodig hadden. Groot nieuws dat verschillende wereldmarkten tegelijkertijd beïnvloedt en dat ik toch zonder al te veel moeite kan uitleggen aan mijn zoontje van twee als ‘groot schip zit vast’.” Zo omschrijft de Australische comedian, Ben Jenkins, in een opiniestuk in The Guardian een van de verklaringen voor het bijna instant-nostalgische effect van het containerschip op hem, nadat het gisteren was losgetrokken. “En toch deden, ondanks die eenvoud, de gecombineerde inspanningen van de hele planeet er veel langer over dan iemand voor mogelijk had gehouden om het Grote Schip weer los te wrikken”, schrijft Jenkins.

Ook auteur Brandy Jensen zat op dezelfde lijn. Zij tweette: “Na jaren van bitcoins en reddit short selling en credit default swaps en een miljoen andere dingen die ik niet begrijp, is het zo verfrissend om te horen dat de wereldwijde handel in gevaar is omdat een grote boot vast kwam te zitten in een kanaal.”

Volgens Jenkins was er verder ook geen dubbele bodem. Het was wat het was: een enorm schip dat vastzat. Er moest niet dieper over worden nagedacht, aldus de Australische comedian. Dat maakte ook dat “het vrijwel onmogelijk was om boos op elkaar te worden over dit nieuwsbericht dat de aandacht van de wereld trok”, luidt de verdere analyse van Jenkins.

De Australische besluit: “Het is zo zeldzaam geworden dat we een probleem tegenkomen dat we volledig begrijpen, dat ons niet verdeelt langs politieke lijnen en - cruciaal - waar de oplossing absoluut niets met ons te maken heeft.”

Inmiddels is het scheepvaartverkeer op de belangrijke maritieme handelsroute weer goed op gang gekomen. Dinsdagochtend hebben de eerste schepen het kanaal alweer verlaten, terwijl tientallen schepen het 193 kilometer lange traject aan het afleggen zijn, meldt loodsenbedrijf Leth Agencies.

Nog zowat 370 schepen in de file

De eerste schepen waren maandagavond al door het Suezkanaal beginnen te varen. Volgens de topman van de beheerder van het kanaal, de Suez Canal Authority (SCA), admiraal Osama Rabie, ging het om schepen die vee transporteerden. Volgens Rabie wordt er nu “de klok rond” gewerkt om de opstoppingen langs beide zijden van het kanaal weg te werken.

In totaal stonden er nog zowat 370 schepen in de file. Volgens rederijen zal het nog verscheidene dagen duren vooraleer de achterstand weggewerkt is. De SCA mikt op vier dagen.

