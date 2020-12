Puppy die door baasje werd gered uit bek van alligator, benoemd tot ‘hulphond’ van de politie

“Zweer je dat je de grondwet voor het Lee County Sheriff’s Office handhaaft, Gunner?”, vraagt de sheriff de puppy tijdens de ceremonie. Hij benadrukt hoe belangrijk de mijlpaal is voor het hondje van vier maanden oud. “Dit is een belangrijke dag, je gaat nu rechercheur worden.” Het hondje reageert door de sheriff een likje op zijn neus te geven, voordat hij zijn badge van ‘hulphond’ krijgt.

Bizar

“Wat een bizar verhaal", zegt sheriff Marceno na de ceremonie. “We zijn blij dat Gunner hier vandaag is, dankzij de snelle reactie van zijn baasje. Die vasthoudendheid is precies wat we hier nodig hebben.” Na zijn benoeming maakt de kleine speurneus nu deel uit van het Deputy Dogs Pets on Patrol-project van de sheriff. Hiermee traint hij dieren en hun baasjes om “een oogje in het zeil te houden tijdens hun dagelijkse wandelingen”.