Petitie eist dat draak op Welshe vlag mannelijk lid krijgt

De Welshmen achter de petitie vinden dat de draak op de nationale vlag iets mist en noemen dat “een minachting van de trots van de hele Welshe natie”. Ze verwijzen daarmee naar de rode draak die op de vlag afgebeeld wordt zonder penis, terwijl diezelfde draak op de muntstukken van 1 en 20 pond van de Royal Mint sinds vijf jaar wél mag pronken met een fallus. Bovendien was de draak ook historisch voorzien van het mannelijke lid.

“Maar om de een of andere reden erkent onze regering dat niet, en hoewel sommigen het onderwerp misschien amusant vinden, is dit beeld belangrijk als we onze vlag nog eeuwen willen laten wapperen”, zegt kunstenaar Rhŷn Williams, bezieler van de officiële Welshe petitie. “Het is een interessant idee op verschillende niveaus wat representatieve democratie betreft en hoe mensen hun ideeën voeden tot grotere onderwerpen. Het leidt ons tot vragen over nationale identiteit en geschiedenis, en zelfs gewoon dat ene symbool van nationale identiteit.”

Williams verwijst naar de Tudor-dynastie en haar stichter, Hendrik VII. “We beschouwen hem allemaal als een Engelse koning, maar dat was hij niet.” Hendrik VII werd inderdaad geboren in Pembroke (Penfro in het Welsh) in Noord-Wales. “Toen hij de Slag bij Bosworth won, droeg hij een rode draak met zich mee. En toen hij op zijn troon in Engeland zat, versierde hij al zijn gebouwen met draken en de hond van Bretagne. Hij was heel erg trots op zijn identiteit. Maar wat mij opviel, was dat de fallus overal waar hij kwam te zien was.”

“Wie weet waarom de arme stakker in een eunuch werd veranderd”, schrijft Williams op Facebook. “Het kan te maken hebben met obsceniteit. Of men is vergeten het onderdeel mee te nemen. Of het kan politiek zijn. Dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de productie van de vlaggen het verwijderd hebben om de rol van Wales binnen het Britse koninkrijk te symboliseren.”

Volgens de regels van de Welsh Senedd moet elke petitie met meer dan 50 handtekeningen worden besproken door de officiële commissie Verzoekschriften. De volgende stap is de ondertekening van de petitie door 10.000 steunbetuigers. In dat geval komt het onderwerp in aanmerking voor een volledig debat in het hoofdkwartier van de Welshe assemblee in Cardiff Bay.

Volledig scherm Op het muntstuk van 1 pond kreeg de draak vijf jaar geleden wél een penis. © ThinkStock