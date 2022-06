Pendelaar (20) die bewusteloze man van treinsporen redt, wordt beloond met splinternieuwe auto: “We hebben meer mensen zoals hij nodig”

Toen de 20-jarige Anthony Perry vorige week naar het werk aan het pendelen was, zag hij plots een bewusteloze man op de treinsporen liggen in een station in de Amerikaanse stad Chicago. Perry twijfelde geen seconde en sprong op de sporen om de man te redden. De held werd enkele dagen later beloond voor zijn goede daad en kreeg een splinternieuwe auto van de politie en een lokale anti-misdaadorganisatie.

Perry zette zijn eigen veiligheid op het spel door de bewusteloze man te redden, aangezien de sporen onder stroom stonden. “Ik hoopte dat ik hem gewoon van de sporen zou kunnen trekken zonder iets te voelen, maar ik kreeg een kleine shock”, vertelt de twintiger aan de ‘Chicago Sun Times’. “Ik voelde het eigenlijk doorheen mijn hele lichaam, maar liet dat me niet tegenhouden.” Met de hulp van een andere pendelaar begon Perry het slachtoffer, die er ernstig aan toe was door de elektrische shocks, te reanimeren. De man werd nadien naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert niet in levensgevaar.

De politie onderzoekt nog hoe de man, wiens arm vast kwam te zitten, precies op de sporen is terechtgekomen. Zo zou Perry voor hij het slachtoffer redde nog twee mannen hebben gezien die “klaarstonden om te vechten”. De reddingsactie werd gefilmd door een omstaander en de beelden werden massaal op sociale media gedeeld. “Toen ik terugkeek naar de beelden, klonk het alsof iedereen bang was... niemand deed iets, iedereen was gewoon aan het filmen”, aldus Perry.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Heft in eigen handen

Enkele dagen na het incident kreeg Anthony Perry een Audi A8 cadeau van Early Walker, de oprichter van een lokale hulporganisatie. “We hebben meer Anthony’s in de wereld nodig”, aldus Walker. De man gaf Perry bovendien een tankkaart ter waarde van 25 dollar (zo’n 23 euro) “wegens de hoge benzineprijzen”. De twintiger was uiteraard in de wolken met de gulle gift en zei dat de auto zijn leven “veel gemakkelijker” zal maken. Zo moest Perry elke dag twee bussen en een trein nemen om op zijn werk te geraken.

“Dit is wat we vaker nodig hebben. De politie kan niet altijd overal zijn", reageerde de lokale politiecommandant Roderick Watson. “Het gaat hier om een burger die het heft in eigen handen heeft genomen en daarvoor erkenning moet krijgen”, klonk het voorts.

Volledig scherm De 20-jarige Anthony Perry. © AP

Volledig scherm Perry in zijn nieuwe auto. © AP

Volledig scherm © AP