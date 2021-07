Pascal (54) krijgt na 36 jaar verloren portefeuille terug: “Inhoud brengt mooie herinneringen terug”

Hij was na al die tijd vergeten dat hij ze ooit verloren was, maar ongeveer 36 jaar nadat Pascal zijn portefeuille kwijt raakte, werd ze gevonden in een ondergrondse parkeergarage. Geld zat er niet meer in, maar wel een liefdesbriefje, foto’s en een nota van Pascals vader. “Het is als een fles in de zee die terugkomt", vertelt de Waalse Pascal aan RTL INFO.

Pascal is vandaag 54 jaar oud en producer van technomuziek. Op het moment dat hij zijn portefeuille verloor, 36 jaar geleden, was hij 18 jaar oud en student. De teruggevonden portefeuille brengt hem dan ook even terug naar zijn jeugd, vertelt hij. “Dat was een heel andere tijd, het was anders, het was veel beter”.

De lederen portefeuille bleef al die tijd in redelijk goede staat, waardoor wat er in zat ook beschermd bleef. Gelukkig maar, want 36 jaar later heeft de inhoud ervan voor de man uit het Waalse dorp Huy een grote emotionele waarde. Foto’s met daarop zijn voetbalploeg, vrienden en familie en vooral zijn intussen overleden vader zijn voor Pascal heel erg waardevol. Enkele kleine tekeningetjes, een restant van zijn studies grafische vormgeving, katapulteren hem terug in de tijd.

Pascal wijst zichzelf aan op de foto van zijn voetbalploeg.

Een liefdesbrief van zijn toenmalige vriendin doet de man lachen. “Ik schrijf je nu, want ik zal je morgen zien. Het is om je dingen te vertellen die ik niet in gezicht durf zeggen. Op dit moment huil ik...”, schreef het meisje 36 jaar geleden.

Behalve de liefdesbrief, zit er ook een nota van Pascals vader in de portefeuille. Het briefje is gericht aan de gymleraar, en excuseert de jonge Pascal voor de les lichamelijke opvoeding.

“Dit is een echte flashback. Er komen mooie herinneringen terug", mijmert hij. “Het is ook vreemd om de foto’s van mijn vader die intussen overleden is terug te zien. Het is een beetje als een fles in de zee die terugkomt.”