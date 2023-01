OVERZICHT. Facebook en Instagram gaan tepelbeleid herzien: dit waren de vreemdste ‘nipple bans’ van de afgelopen jaren

Frans vrijheidssymbool ‘Marianne’

In 2018 censureerde Facebook het wereldberoemde schilderij ‘La Liberté guidant le peuple’ (De Vrijheid leidt het volk, red.) van de 19e eeuwse Franse schilder Eugène Delacroix. Op het schilderij is ‘Marianne’ afgebeeld, het nationale vrijheidssymbool van Frankrijk, die de revolutionairen aanvoert bij de Julirevolutie van 1830. De jonge vrouw stormt met blote borsten en de Franse vlag in haar hand over de barricades. Voor Facebook was het eeuwenoude schilderij duidelijk een stap te ver.

Vrouw in bad

Zes jaar eerder, in 2012, vergiste Facebook zich al eens. Toen nam het platform de ellebogen van een vrouw verkeerdelijk aan als haar borsten. Het webmagazine ‘Theories of the Deep Understanding of Things’ (TDUT) deelde de foto van de vrouw, die in bad zit, destijds op Facebook als test. De foto is enigszins dubbelzinnig, aangezien de ellebogen van de vrouw op het eerste gezicht op borsten lijken. Het beeld, dat in feite onschuldig is, werd bijna onmiddellijk door Facebook verwijderd, aldus TDUT.

Napalmmeisje

In 2016 verwijderde Facebook de iconische foto van het ‘napalmmeisje’ wegens schending van de naaktregels. Op de foto uit 1972 is de toen negenjarige Kim Phuc te zien terwijl ze zonder kleren over straat loopt. Het meisje had zware brandwonden opgelopen na een aanval met napalm. Het beeld is een van de meest levendige herinneringen aan de gruwel van de oorlog in Vietnam. Fotograaf Nick Ut won er in 1973 de prestigieuze Pulitzerprijs mee.

Deense ‘Kleine Zeemeermin’

In hetzelfde jaar, 2016, werd het Facebookbericht van de Deense politica Mette Gjerskov verwijderd nadat ze een foto had gedeeld van ‘De Kleine Zeemeermin’, het bekende bronzen beeld dat al sinds 1913 in de Deense hoofdstad Kopenhagen staat te pronken. De foto van de zeemeermin met ontbloot bovenlijf was volgens Facebook destijds “te aanstootgevend”.

Blote borst... van een standbeeld

Ook een foto van onderstaand standbeeld, genomen in het Nationaal Archeologisch Museum in de Italiaanse stad Napels, werd verwijderd door Facebook door de aanwezigheid van een “blote vrouwelijke borst”.

Een foto van een bronzen beeld ontworpen door kunstenaar Yu Chang, dat in 2013 stond te blinken in een park in de Amerikaanse staat Kansas, verdween na amper 24 uur van Facebook. Volgens het platform was het standbeeld, van een topless vrouw die een selfie neemt, net iets té realistisch.

Een borst? Of een taart?

De censuurblunders van Instagram en Facebook zijn soms te grappig voor woorden. Enkele jaren geleden vertelde een internetgebruiker dat het Instagram-profiel van haar moeder geblokkeerd was nadat ze een foto van een taart had gedeeld. “DIT IS GEEN BORST”, verduidelijkte haar dochter op Twitter.

Onderwatergeboorte

In 2017 bande Facebook een foto van de Belgische geboortefotografe Marijke Thoen. De foto beeldde een onderwatergeboorte af en werd massaal gedeeld. Maar daar stak Facebook al snel een stokje voor. “Op de foto is een tepel te zien, maar als dat de reden is, vinden we het ronduit belachelijk”, reageerde Linda Vriesen, voorzitter van de beroepsvereniging Geboortefotografen.com, destijds.

“Aanstootgevende” standbeelden van Permeke

Ook een museum in Oostende moest in augustus 2021 geloven aan het strenge tepelbeleid van Facebook. De pagina van Mu.ZEE werd toen zonder waarschuwing geblokkeerd. De reden daarvoor was dat het museum een oude foto van kunstenaar Constant Permeke had gepost. Op de foto stonden ook twee standbeelden van naakte vrouwen in Permekes atelier, en dat kon voor Facebook niet door de beugel.

