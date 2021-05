OVERZICHT. Deze landen geven de leukste beloningen aan gevaccineerden

In heel wat landen zijn de vaccinatiecampagnes volop aan de gang. Toch is niet iedereen overtuigd van de doeltreffendheid van de coronavaccins. Zo willen sommigen een prik in de bovenarm liever vermijden. Een aantal landen proberen zulke twijfelaars te overtuigen met behulp van enkele inventieve beloningen. Een overzicht.

Servië: poen voor prik

In Servië kunnen inwoners een centje bijverdienen door zich te laten vaccineren. Zo heeft de Servische president Aleksandar Vučić besloten om elke gevaccineerde te belonen met 3000 dinar (zo’n 25 euro). Voor ambtenaren die het virus oplopen, bedacht de president bovendien een ‘straf’. Wanneer die zich niet hebben laten inenten, krijgen ze hun ziekteverlof niet meer terugbetaald.

Volledig scherm De Servische president Aleksandar Vučić. © REUTERS

Verenigde Staten: 1 miljoen dollar? Of toch liever een pintje?

In de Amerikaanse staat Ohio maken vijf gevaccineerden kans op een geldprijs van maar liefst 1 miljoen dollar (825.405 euro). Willekeurige lotingen zullen bepalen wie rijk is geworden van een prik in de bovenarm. De 22-jarige Abbigail Bugenske was al een van de gelukkigen. De tiener Joseph Costello won bovendien een studiebeurs.

In New York krijgen inwoners dan weer gratis bier en tickets voor allerlei sportevenementen. De stad voegde daar recent nog enkele beloningen aan toe, zoals een zevendaagse metrokaart of gratis bezoekjes aan toeristische trekpleisters, waaronder de Bronx Zoo en het Lincoln Center. Bovendien kondigde de staat recent aan dat ze 50 gratis studieplaatsen zouden verloten onder alle 12- tot 17-jarigen die zich hebben laten vaccineren.

Alcohol lijkt een veelvoorkomende trend in de VS. Zo bieden ook de staten New Jersey en Connecticut een gratis alcoholisch drankje aan hun gevaccineerde inwoners aan.

In Maryland en West-Virginia krijgen gevaccineerden een som van 100 dollar (82 euro) en in de stad Detroit (Michigan) ontvangen inwoners een waardebon van 50 dollar (41 euro), wanneer ze een andere persoon naar het vaccinatiecentrum hebben vervoerd. En dan de meest opmerkelijke beloning: een cannabiswinkel in Michigan geeft gevaccineerden gratis joints onder de slogan ‘Pot for Shots’.

In Las Vegas deed een stripclub onlangs dienst als vaccinatiecentrum. De club had bovendien extraatjes in petto voor gevaccineerde klanten. Zo kregen zij bijvoorbeeld een gratis lapdance.

Volledig scherm In verschillende staten in de VS krijgen gevaccineerden de meest creatieve beloningen. © AFP

Roemenië: prik bij Dracula thuis

In Roemenië kan al wie dat wil zich laten vaccineren in het kasteel van de beroemde Dracula, in de gemeente Bran (Transsylvanië). Zodra de bezoekers gevaccineerd zijn, mogen ze ook gratis de folterkelder van het kasteel bezichtigen.

Volledig scherm Het kasteel van Dracula in Roemenië. © ap

Rusland: geldsommen voor risicopatiënten en ouderen

In Moskou krijgen mensen die ingeënt zijn met het Sputnik V-vaccin een verfrissend ijsje. In de regio Magadan krijgen gevaccineerden binnen risicogroepen en ouderen boven 60 jaar geldbeloningen. Ook in de regio Chukotka worden inwoners beloond met 2.000 roebel (22 euro). In Magadan bedraagt die som maar de helft, namelijk 11 euro.

Volledig scherm Her Russische coronavaccin Sputnik V. © REUTERS

China: tripje naar de supermarkt bespaard

In China hoeven de gevaccineerden na hun inenting niet meer naar de supermarkt te gaan. Zo krijgen inwoners die zich laten vaccineren in sommige regio’s van het land gratis eieren, groenten, loempia’s, ijsjes en andere voedingsmiddelen. In andere regio’s krijgen de gevaccineerden dan weer geldsommen, waardebonnen, gratis tickets voor pretparken, enzovoort.

Volledig scherm Mensen staan in de rij aan een vaccinatiecentrum in Hong Kong. © EPA

Japan: van badzout tot energiedrank

In Japan kunnen gevaccineerden na hun inenting genieten van een ontspannend bad. In Tokio krijgen oudere inwoners namelijk gratis badzout. Het land kwam al met verschillende beloningen aanzetten. Zo zouden gevaccineerden energiedrankjes, waardebonnen en kortingen op taxiritjes krijgen nadat ze de prik wagen.

Volledig scherm In Japan krijgen sommige gevaccineerden een gratis portie badzout. © AP

Israël: honger gestild na vaccinatie

In de stad Bnei Brak zullen gevaccineerden geen honger lijden. Zo trakteerde de stad de gevaccineerde inwoners op een portie Joodse stoverij met brood en frisdrank. Ook in de stad Petah Tikva smulden gevaccineerden van Joodse wraps en allerlei andere lokale delicatessen. Het stadsbestuur huurde bovendien een muziekband om de sfeer wat gemoedelijker te maken. In Tel Aviv kregen de ingeënte inwoners onder andere hummus en koffie.

Recent stelde het Israëlische ministerie van Gezondheid de ‘green pass’ voor. Dat plan zou gevaccineerden zes maanden toegang geven tot sociale, culturele en sportieve evenementen. Ook zouden ze opnieuw naar de fitness en naar hotels en restaurants mogen.

Volledig scherm In de stad Bnei Brak kregen de gevaccineerden een portie stoverij. © Photo News

Polen: coronaloterij voor geldprijzen of gratis auto

In Polen maken gevaccineerden kans op geldprijzen tot 223.000 euro en kunnen ze zelfs een gratis hybride auto winnen. De loterij zou van start gaan op 1 juli. Elke tweeduizendste deelnemer ontvangt voor de loterij begint sowieso al 110 euro.

Volledig scherm Een vrouw wordt gevaccineerd in Wroclaw, in het westen van Polen. © EPA

België: een etentje bij de Italiaan

Ook in ons land krijgen gevaccineerden een extraatje. Zo geeft het Brusselse restaurant l’Osteria Romana een bon ter waarde van 50 euro aan alle klanten die zich tussen 26 mei en eind juni laten vaccineren. Daarmee hopen de uitbaters mensen te overtuigen die nog twijfelen om zich te laten inenten.

Volledig scherm Osteria Romana © Marc Baert