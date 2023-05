Oudste hond ter wereld blaast 31 kaarsjes uit: “Bobi is een levende herinnering aan het verleden”

Bobi, 's werelds oudste hond volgens het Guinness Book of World Records , heeft afgelopen zaterdag in Portugal zijn 31e verjaardag gevierd. Baasje Leonel Costa, die slechts enkele jaren ouder is dan zijn Portugese rashond, zette de bejaarde Bobi in de bloemetjes met een feest waarvoor het hele dorp was uitgenodigd.

KIJK. De “zeer sociale” hond kreeg een verjaardagsfeest met meer dan honderd gasten - zowel baasjes als hondjes waren aanwezig

Meer dan honderd mensen waren aanwezig op het “zeer traditionele” Portugese feestje, vertelt Costa (38). Speciaal voor Bobi trad een dansgroep op en volgens traditie werden er lokale vlees- en visgerechten opgediend, waarvan Bobi uiteraard zijn eigen extra portie kreeg. De hond, een Rafeiro do Alentejo, eet sowieso nooit traditioneel hondenvoer, maar krijgt hetzelfde eten als de rest van de familie.

Toch schrijft Bobi's baasje het lange leven van zijn hond niet toe aan zijn dieet. “De kalme, vredige omgeving waarin hij leeft”, is volgens Costa belangrijker. Tijdens zijn lange leven heeft Bobi nooit een halsband of ketting gedragen en was hij vrij om rond te zwerven in de bossen rond het huis van de Costa's op het Portugese platteland in Leiria. De “zeer sociale” hond is volgens zijn baasje bovendien nooit eenzaam geweest, aangezien er altijd veel dieren om hem heen waren. Ook heeft hij goede genen: Bobi's moeder Gira werd volgens Costa 18 jaar. Gemiddeld wordt een hond van het ras Rafeiro do Alentejo tussen de 12 en 14 jaar oud.

Volledig scherm Baasje Leonel Costa (38) speelt met Bobi tijdens diens verjaardagsfeestje. Costa was 8 toen Bobi geboren werd. © ANP / EPA

Nu hij hoogbejaard is, heeft Bobi moeite met wandelen en blijft hij thuis in de tuin. Ook is zijn zicht verslechterd, zodanig dat hij volgens Costa vaak tegen dingen aanloopt. Net zoals veel oude mensen slaapt Bobi veel. Meteen na het eten gaat de hond een dutje doen en wanneer het koud is, gaat hij dicht bij de haard liggen, vertelt zijn baasje, die zelf acht jaar oud was toen Bobi in 1992 werd geboren.

Volledig scherm Ook de buurhondjes kwamen Bobi feliciteren. © ANP / EPA

“Levende herinnering”

Voor Leonel Costa is Bobi een levende herinnering aan het verleden. “Bobi is speciaal. Wanneer ik naar hem kijk, herinner ik me ook de mensen die deel uitmaakten van onze familie, maar die er helaas niet meer zijn. Zoals mijn vader, mijn broer en mijn grootouders die deze wereld al verlaten hebben. Bobi vertegenwoordigt die generaties.” Volgens Guinness World Records is de leeftijd van Bobi bevestigd door de databank voor huisdieren van de Portugese overheid, die wordt beheerd door de Nationale Unie van Dierenartsen.

