Opmerkelijke vacature: Walibi Holland zoekt voltijds achtbaantester

Dan toch emoji van ‘droevig kakske’ op komst?

25 maart Een Britse organisatie die zich inzet voor geestelijke gezondheid wil dat er een ‘droevig kakse’ wordt toegevoegd aan het arsenaal van emoji’s. De Campaign Against Living Miserably (Calm) heeft de vraag gericht aan het Unicode Consortium, dat verantwoordelijk is voor de introductie van emoji’s. Het consortium speelde in 2017 al een keer met het idee, maar voerde het toen af.