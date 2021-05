Opmerkelijke oproep van Nederlandse politie: “Wie is dit rotsblok kwijt?”

De geloofwaardigheid van de melder werd er niet beter op toen die liet weten de rots van 2 bij 4 meter ‘even’ naar het fietspad te hebben verplaatst, daar aan de Oranje Nassaulaan. Hoewel er enige twijfel was over het verhaal, besloot de politie toch maar poolshoogte te nemen.

Gevaarte

“Wat bleek, de melder had nog gelijk ook”, schrijft de politie op Instagram. Ter plaatse kwamen ze inderdaad een ‘enorme rots’ tegen op het Zeister fietspad. Op foto's is te zien dat het waarschijnlijk géén echte rots is, want ook twee agenten lijken weinig moeite te hebben om het gevaarte rechtop te zetten. Op foto geeft dat geestige Obelix-achtige toeren.

Het is vooralsnog een mysterie wie het rotsblok heeft achtergelaten en waarom. De politie heeft er in elk geval om kunnen lachen. “Amersfoort, eat your heart out”, schrijft de politie in het Instagrambericht. Een knipoog naar de inwoners van de nabije Nederlandse gemeente Amersfoort, die ook wel bekendstaan als ‘keientrekkers.’ Ook op Twitter werkt het vreemde verhaal op de lachspieren.