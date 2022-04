Op sociale media werd er deze week groen gelachen met de torenhoge energiefactuur, bekijk hier de schrijnende maar grappige meme

Conner Rousseau “op reis” in Molenbeek

Begin deze week was er heel wat ophef rond een uitspraak van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. “Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me ook niet in België”, zei Rousseau in een interview met ‘Humo’. Volgens de politicus moet er “een sociale mix” in de Brusselse gemeente zijn. Rousseau kreeg bakken kritiek op zijn uitspraak, niet alleen van collega-politici, maar ook van heel wat mensen op sociale media.

Organen in ruil voor energie

Deze week werd bekend dat de energieprijs in Vlaanderen deze maand tot een absolute recordhoogte is opgelopen. Cijfers van de Vlaamse energieregulator VREG toonden bovendien aan dat er na één maand sinds de btw-verlaging op elektriciteit en gas al niets meer te merken is van de voordelen van de maatregel. Heel wat Vlamingen ondervinden bijgevolg steeds meer moeilijkheden om de energiefactuur te betalen en dat werd ook op sociale media duidelijk gemaakt.

Twitter in handen van Elon Musk

Maandag werd aangekondigd dat Tesla-topman Elon Musk, eveneens de rijkste persoon ter wereld, het sociale medium Twitter heeft gekocht voor maar liefst 44 miljard dollar, omgerekend 41 miljard euro. In een persbericht zei Musk dat hij Twitter “beter dan ooit” wil maken. Het nieuws vormde uiteraard een inspiratie voor talrijke memes op sociale media... ook op Twitter.

Derksen onder vuur

De Nederlandse televisiefiguur Johan Derksen kwam deze week onder vuur te liggen nadat hij in het programma ‘Vandaag Inside’ had verteld dat hij een dronken en bewusteloze vrouw na een dronken avond in de jaren 70 naakt had achtergelaten met een kaars tussen haar benen. Ook op sociale media reageerden mensen vol verontwaardiging op het voorval.

