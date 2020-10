Oostenrijk verkoopt coronapostzegels van toiletpapier

Wetenschap­pers verzamelen beste grappen en memes tegen corona: "Grappen zijn mentale opkikker om angst wat te dimmen”

22 mei Het stortregent humor in coronatijden. Vanuit de hele wereld verzamelden wetenschappers Giselinde Kuipers en Mark Boukes intussen al zo’n 4.500 memes, cartoons en andere grappige filmpjes met het virus in de hoofdrol. “Ook in deze dramatische tijden is humor zinvol: als uitlaatklep voor angst én om verbondenheid te creëren.”