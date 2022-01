Ook deze leiders hadden niet door dat hun micro nog aan stond: “Vertrek, arme idioot!”

Ieper Rothschild­gi­raf Kamala is jarig: “Ze werd verrast met groenten­taart”

In het pret- en dierenpark Bellewaerde in Ieper werd net een jaar geleden een rothschildgirafje geboren. Het dier kreeg de naam Kamala, omdat ze het levenslicht zag de dag dat de eerste vrouwelijke vicepresident de eed aflegde. Ondertussen zijn we een jaar verder en weeg Kamala 283 kilogram en is ze 320 centimeter groot. Haar verzorgers trakteerden haar met een gezonde groententaart. “Naast Kamala lopen er in ons park nog twee giraffen rond, namelijk zus Safiya en haar vader Kito”, zegt woordvoerder Filip Van Dorpe. “We zijn momenteel nog aan het zoeken hoe we het kweekprogramma waaraan Bellewaerde meewerkt, kunnen verder zetten. Daarom zijn we na het vorig jaar onverwacht overlijden van Simone, de mama van Kamala, aan het uitkijken naar een nieuw vrouwtje.” Mensen die een speciale wens hebben voor Kamala kunnen die posten op de Facebookpagina van het pretpark.

