Onze koopkracht redden? Deze hilarische meme toont hoe dat moet

Met de trein naar Oostende

Heel wat Belgen beginnen zich stilaan voor te bereiden op de zomervakantie. Uit de jaarlijkse vakantiebarometer van verzekeringsmaatschappij Europ Assistance bleek dinsdag dat Belgen weer meer op reis willen gaan en daar ook een groter budget voor hebben. Toch zijn er ook veel landgenoten die zich zorgen maken over de “dure zomer” die ons te wachten staat, en dat uitte zich deze week uiteraard in enkele komische memes.

Beter met de auto “op congé”

Op de luchthavens belooft het deze zomer erg druk en chaotisch te worden. Zo zullen de piloten en het cabinepersoneel van Brussels Airlines waarschijnlijk staken op 23, 24 en 25 juni. Ook bij luchtvaartmaatschappij Ryanair zal er rond die periode worden gestaakt. Voor reizigers betekent dat lange wachtrijen en geschrapte vluchten. Sommige internetgebruikers zijn dan ook blij dat ze met de auto op vakantie gaan.

Gezondheid!

In de week van 6 juni werd in Brussel een recordaantal pollen in de lucht gemeten. Mensen met hooikoorts lopen dus voortdurend te niezen en te snotteren. Gelukkig bieden de geestige memes over het pollenseizoen toch wat soelaas.

Het controversiële reclameverbod

Het nieuwe verbod op gokreclame zorgt al enkele weken voor commotie. Begin mei besliste minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) dat er een verbod moest komen op reclame voor goksites. Uit een onderzoek van HLN bleek afgelopen weekend dat het verbod een eis was van de Nationale Loterij. In ruil zou de Loterij, die de beschuldiging zelf ontkent, de komende drie jaar dertig miljoen euro meer betalen aan de federale overheid. Op sociale media werd de kwestie druk besproken, in meme-vorm weliswaar.

Rust in vrede, Internet Explorer

Na 27 jaar heeft Microsoft besloten om een einde te maken aan zijn webbrowser Internet Explorer. Sinds 15 juni is het niet meer mogelijk om via die browser op het internet te surfen. Internet Explorer werd voor het eerst uitgebracht in 1995. De “dood van Explorer” maakte heel wat mensen deze week dan ook nostalgisch, en dat was te zien aan de vele tweets en memes over het trieste nieuws.

Allemaal op de rem

Woensdag kwam de expertengroep rond koopkracht en concurrentievermogen met de eerste voorstellen om de inflatie te bestrijden en de koopkracht te versterken. De focus van het rapport lag onder meer op een versnelde groene transitie. Daarvoor raden de economen aan om de maximumsnelheid op de snelwegen te verlagen naar 100 kilometer per uur. Op sociale media werd dat voorstel echter rijkelijk bespot.