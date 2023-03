Ontsnapte zebra gaat 3 uur lang op ontdekking in Zuid-Koreaanse hoofdstad

Sero, de ontsnapte zebra, was in stabiele toestand en werd donderdagavond onderzocht door dierenartsen, vertelt Choi Ye-ra van het Children’s Grand Park in Seoel. Ze voegde nog toe dat de dierentuin nu onderzoekt hoe de zebra is kunnen ontsnappen. In de media wordt bericht dat Sero het houten hekwerk rond zijn hok gedeeltelijk zou vernietigd hebben, maar dat bevestigde ze niet.