Ontroostbare Ethan (7) verliest knuffelkonijn op reis: nu krijgt hij kaartjes van over de hele wereld

De Britse Ethan was doodongelukkig, toen hij zijn knuffel in juli op vakantie verloor. Maar dankzij een geniale oproep stromen er nu kaartjes van zijn knuffelkonijn binnen uit onder meer Australië en Japan, zo meldt de BBC .

De 7-jarige Ethan uit Worcestershire was ontroostbaar toen hij ontdekte dat hij zijn knuffel, het bekende konijn Peter Rabbit, in de tram had laten liggen in het Britse Devon. In zijn haast om naar het strand te gaan, was het konijn achtergebleven. Na verwoede pogingen van oma Roz en moeder Sam kon ook de trammaatschappij waar dit kleine drama zich had afgespeeld, het dier niet terugvinden.

Op vakantie

Uit machteloosheid plaatste oma Roz een oproep op Facebook: “Wat te doen voor Ethan om hem toch te troosten?” Al snel kwam de suggestie om kaartjes te sturen vanuit verschillende plekken, om zo de suggestie te wekken dat Peter Rabbit op vakantie was gegaan.



En zo geschiedde. Op een van de kaartjes uit Australië stond zelfs dat Peter Rabbit een vriendinnetje had: Flopsy. Het ‘konijn’ schreef het volgende: “G’day Ethan, Flopsy en ik zijn aan boord van een vliegtuig gehopt en we zijn nu in Australië! We hebben veel vrienden gemaakt onder de dieren hier. Kangoeroes, pelikanen, pinguïns en dolfijnen!”



Een kaartje uit Japan suggereerde dat Peter Rabbit naar de Olympische Spelen in Tokio was geweest. De knuffel heeft er dus een heel avontuur opzitten.

Volledig scherm De kaartjes kwamen van over de hele wereld. © Family Handout

Dubbelganger

In de tussentijd is er, maanden na de vermissing van het knuffelkonijn, een dubbelganger gearriveerd in Worcestershire. Mét Engels voetbalshirt, vriendin Flopsy en bagage. Volgens oma Roz is Ethan erg gelukkig met de twee knuffels. “Het is lang geleden dat ik hem zo blij heb gezien. Hij verliest ze ook geen moment uit het oog.”

Lees ook