Ontroerend: Australische schapenboer laat schapen een hart vormen om overleden tante te eren

Schapenboer Ben Jackson uit Guyra in de Australische staat New South Wales, kon vanwege de lockdown de uitvaart van zijn geliefde Auntie Deb in Brisbane niet bijwonen. De vrouw werd aan het begin van de pandemie gediagnosticeerd met kanker en overleed een kleine twee jaar later. “Helaas heeft ze het niet gered”, vertelt Jackson aan The Guardian Australia. “Tijdens deze momenten van rouw voel je je echt hulpeloos, je weet niet wat te doen, wat te zeggen... Zeker in deze tijden van covid: niemand kan je voorbereiden op het leed dat samengaat met de gesloten grenzen (binnen Australië zijn de grenzen tussen de verschillende staten ook gesloten, red.). Je kan er niet naartoe om gewoon dag te zeggen of erbij zijn wanneer ze heengaat... Het is erg zwaar.”