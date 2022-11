Oma nodigt per ongeluk verkeerde tiener uit voor Thanksgiving, zeven jaar later vieren ze nog altijd samen

Jaar na jaar gaat het verhaal weer viraal. Ook dit jaar stelde Jamal Hinton de wereld dinsdag op sociale media gerust: “Om een antwoord te geven op al jullie vragen: ja, Thanksgiving jaargang 7 staat in de planning. Tot donderdag!” Het bijschrift stond bij een foto van Hinton met Dench voor The Cheese Factory in Chandler, Arizona. Er kwamen meteen mooie commentaren op de post, zoals die van iemand die het had over “de traditie van Thanksgiving waarvan ik nooit wist dat ik ze nodig had”. Anderen verklaarden dat ze elk jaar op een update van het hartverwarmende verhaal wachten.

Het begon allemaal in november 2016, toen oma Wanda Dench per ongeluk een uitnodiging via de smartphone stuurde naar de toen 17-jarige Jamal Hinton. Ze sms’te dat Thanksgiving zou plaatsvinden bij haar thuis op 24 november om 15 uur. Jamal wou weten van wie de boodschap kwam. “Van je grootmoeder”, antwoordde Wanda. Jamal vroeg een foto als bewijs. Wanda stuurde een selfie van op haar werk, waarop Jamal repliceerde: “Jij bent niet mijn grootmoeder. Kan ik toch een bord krijgen?” Wanda zei: “Natuurlijk. Dat is wat oma’s doen, iedereen te eten geven.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Jamal postte het gesprek op social media en zijn post ging viraal. Hij schoof ook echt mee aan tafel bij Wanda en haar familie in Mesa in de staat Arizona. Sindsdien volgen duizenden mensen het originele Thanksgivingverhaal, dat elk jaar opnieuw een vervolg kende. Zelfs tijdens de coronaperiode in 2020 werd de traditie verdergezet, zij het in aangepaste versie. 2020 was een zwaar jaar voor Wanda: haar man Lonnie was in het voorjaar overleden aan de gevolgen van Covid-19. Jamal had toen op Twitter laten weten dat Lonnie in het ziekenhuis was opgenomen. Lonnie kreeg daarop vele steunbetuigingen, wat een glimlach op zijn gezicht toverde. Wanda drukte daarvoor haar dankbaarheid uit op sociale media.

Voor Wanda was haar verkeerde berichtje “een tussenkomst van het lot”. Ze leerde van Jamal dat leeftijd niet uitmaakt in vriendschap. “Toen Jamal in ons leven kwam, gingen mijn man en ik samen met hem en zijn vriendin het hele jaar door samen uit eten en verloren we alle tijd uit het oog. Een keer waren we drie of vier uur in een restaurant en ik kon niet geloven dat we daar zo lang waren. We bleven maar praten! Het was zo’n mooi gesprek. Hij heeft mijn leven enorm veranderd, dat weet ik.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.